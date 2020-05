ATE Sáenz Peña realizó una nueva asamblea frente al Hospital 4 de Junio

ATE seccional Sáenz Peña informó que en la mañana del viernes 8 de mayo se mantuvo una reunión con el director del Hospital 4 de Junio, Carlos Navarrete, posteriormente se realizó una asamblea y conferencia de prensa, frente al nosocomio local.

Ricardo Luna, secretario general de ATE, comentó que se informó a cerca de las gestiones realizadas por compañeros de ATE a nivel nacional con autoridades del Ministerio de Salud de la nación. Se dió a conocer la situación general de los trabajadores de la salud, en el Marco de la pandemia COVID 19 y dengue , para gestionar los pases a planta, se informó también sobre el pago del bono de 5 mil, para los trabajadores de salud pública.

