Sáenz Peña: Continúan los operativos de limpieza integral, cuneteo y arreglo de calles en los barrios

La Secretaría de Servicios Públicos Municipal continúa trabajando en los barrios. En la mañana del viernes se realizaron operativos de arreglo de calles, cuneteo, limpieza de alcantarillas y desmalezado en distintos puntos de la ciudad.

En calle 24 desde la 43 y 51 del barrio Piñeiro, se realiza relleno y reparación de calles. Se utiliza una motoniveladora, rolo y pata de cabra para compactar el suelo. En el barrio San Martín calle 33 y 6 se levanta cordón de tierra con una bobcat, retroexcavadora y tres camiones. Idéntica tarea se realiza en el barrio San Carlo

Además se trabaja en apertura y limpieza de cunetas y canales, en los barrios Puerta del Sol, Oro Blanco, Belgrano, Santa Teresita, Obrero, en avenida 33 y en calle 51 entre 40 y 42.

En la tarde del jueves se continuó con la limpieza integral en barrio Ex Caesa, Monseñor de Carlo, San Martín y Avenida 2. Se realizó desmalezado en el Mural del Centenario y en el barrio Santa Teresita.

Cabe mencionar que dichas acciones se replican en distintos puntos de la ciudad.

