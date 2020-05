El Gobernador Capitanich realizó anuncios para el sector docente

El primer mandatario provincial ratificó el pago del Fonid por $145 millones de inversión, anticipó que el 22 de mayo se cubrirá una cuota impaga de la gestión anterior que demandará $63 millones, y destacó la liquidación del proporcional de vacaciones equivalente a $76 millones.

Estableció fecha de convocatoria de la comisión de política salarial y condiciones de trabajo, y próximamente se definirá la continuidad del Congreso Pedagogico para el sector de la educación superior.

El mandatario indicó que junto al salario habitual de los trabajadores docentes se está pagando el Fondo Nacional de Incentivo Docente, por un monto equivalente a $2.630 por cargo, lo que implicará una inversión de 145 millones de pesos.

“Se está pagando en tiempo y en forma estos fondos conforme a los envíos del Ministerio de Educación de la Nación. Eso genera que ni bien recibimos los recursos nosotros los pagamos”, aseguró el jefe del Ejecutivo.

En este sentido, y luego de resaltar la liquidación del proporcional de vacaciones el pasado 30 de abril, equivalente a 76 millones de pesos, el gobernador confirmó que se procederá a abonar también una cuota FONID impaga de la gestión anterior, la cual está prevista a cancelarse el próximo 22 de mayo.“Este será un esfuerzo que demandará un monto total de 63 millones de pesos”, indió.

