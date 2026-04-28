Castelli: Investigan un presunto caso de maltrato animal y detienen al dueño de un perro intoxicado

Ante la falta de respuesta del propietario del lugar, el vecino decidió comunicarse con el servicio de emergencias 911 y con organizaciones protectoras de animales. Horas más tarde, el dueño del terreno se presentó en el sitio, cargó al perro enfermo en una camioneta y se retiró.
Según su testimonio, al llegar al lugar reaccionó de manera agresiva, profiriendo insultos y amenazas hacia el denunciante, su esposa y una proteccionista, incluso en presencia de menores de edad.
Tras tomar conocimiento del caso, la fiscalía interviniente dispuso la realización de un acta de constatación y la ubicación tanto del animal como de su propietario. Luego de tareas investigativas, los agentes descubrieron que el perro había sido trasladado a una zona rural, en un campo ubicado en Colonia El 44, a unos 15 kilómetros de la ciudad.