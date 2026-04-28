Castelli: Investigan un presunto caso de maltrato animal y detienen al dueño de un perro intoxicado

Un hecho de presunto maltrato animal ocurrido este pasado lunes es investigado por la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de General San Martín, tras la denuncia de un vecino en la ciudad de Juan José Castelli.

De acuerdo al informe policial, el episodio se registró alrededor de las 18 en inmediaciones de la calle Dr. Vázquez al 800 aproximadamente. El denunciante, un hombre de 51 años, manifestó que en un terreno baldío perteneciente a un vecino se encontraban dos perros en estado de abandono. Según su testimonio, uno de los animales desapareció y el otro permanecía tendido en el suelo, con convulsiones y sin recibir asistencia.

Ante la falta de respuesta del propietario del lugar, el vecino decidió comunicarse con el servicio de emergencias 911 y con organizaciones protectoras de animales. Horas más tarde, el dueño del terreno se presentó en el sitio, cargó al perro enfermo en una camioneta y se retiró.

Según su testimonio, al llegar al lugar reaccionó de manera agresiva, profiriendo insultos y amenazas hacia el denunciante, su esposa y una proteccionista, incluso en presencia de menores de edad.

Tras tomar conocimiento del caso, la fiscalía interviniente dispuso la realización de un acta de constatación y la ubicación tanto del animal como de su propietario. Luego de tareas investigativas, los agentes descubrieron que el perro había sido trasladado a una zona rural, en un campo ubicado en Colonia El 44, a unos 15 kilómetros de la ciudad.