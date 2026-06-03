Suben a seis las personas fallecidas en Bolivia por los bloqueos

La muerte de un chofer ocurrida en la ciudad de El Alto al intentar retornar de Perú con mercadería elevó a seis la cifra de víctimas a raíz de los bloqueos en Bolivia, que el martes cumplieron 33 días en el occidente del país.

Según relató su esposa, Zulema Ramos, el transportista había viajado a Perú para traer mercadería, actividad con la que sostenía económicamente a su hogar y a sus tres hijos. Sin embargo, el cierre de carreteras lo dejó varado desde el inicio de los bloqueos, obligándolo a permanecer durante semanas a la intemperie mientras su estado de salud se deterioraba progresivamente, reportó el diario boliviano La Razón y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Su esposa señaló que el hombre sufrió más de un mes las bajas temperaturas de la región, el desabastecimiento de comida y la falta de atención médica. Estas condiciones deterioraron su salud y desembocaron en su fallecimiento.

Ramos contó que en varias oportunidades le pidió que dejara el vehículo y vuelva a casa, pero él se negó por temor a perder la mercadería. “Le dije que dejara el auto en un estacionamiento y se viniera, pero no quería abandonar el vehículo ni la mercadería”, relató. Cuando su condición de salud se agravó, sus familiares intentaron rescatarlo. Según la versión de la familia, su hermano logró llegar hasta donde se encontraba para trasladarlo a un centro médico; sin embargo, el auxilio llegó demasiado tarde, agrega el reporte.

Desde el Ministerio de Salud de Bolivia indicaron que ya se registraron seis personas fallecidas en circunstancias vinculadas a las movilizaciones y bloqueos:

Anna Enns de 56 años, nacida en Belice y nacionalizada boliviana, se descompensó cuando retornaba desde Perú por Desaguadero.

Nelly Villanueva Medina de 40 años, que falleció tras complicaciones derivadas de una insuficiencia renal crónica y edema pulmonar.

Un joven de 20 años murió en El Alto después de permanecer varias horas sin acceder a atención médica.

Un niño de 12 años falleció mientras era trasladado desde Llallagua hacia la ciudad de Potosí.

Una mujer de 24 años, paciente oncológica de Oruro, perdió la vida durante su traslado a La Paz.

El transportista fallecido en El Alto, quien permaneció 32 días varado en carretera.

Los bloqueos de carreteras desde hace más de 33 días comprometieron severamente la capacidad de producción nacional de medicamentos e insumos esenciales como el oxígeno medicinal y otros.

En conferencia de prensa, la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifabol) expresó su preocupación ya que la situación pone en riesgo la atención de miles de pacientes, muchos de ellos en estado grave, que dependen de tratamientos continuos.

“La situación ya es insostenible. Nos preocupa el sufrimiento de las familias que esperan medicamentos para continuar sus tratamientos. También la situación de los establecimientos de salud de alta capacidad resolutiva que están declarados en crisis por no poder atender a sus pacientes. Día que pasa se prolongan e incrementan estas restricciones. Esto aumenta el riesgo para la salud y la vida de miles de bolivianos”, afirmó el presidente de la Cifabol, Javier Lupo.

En tanto, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a los sectores movilizados a humanizar las medidas de protesta, permitiendo el paso por los puntos de bloqueo de insumos médicos, alimentos y personas que requieren asistencia médica, así como de personas con discapacidad, adultas mayores y poblaciones en situación de vulnerabilidad.

“Ninguna petición o postura política, sectorial o de cualquier otra naturaleza puede justificar atentados o limitaciones al derecho a la vida y a la integridad de las personas. Tenemos que humanizar nuestro nivel de actuación por la responsabilidad que tenemos con toda la sociedad”, afirmó Callisaya en una nota de prensa, según la agencia ABI.

“En este momento enfrentamos una situación muy lacerante en relación con los transportistas que durante todo este mes permanecen en las carreteras, carentes de alimentación y asistencia médica. En varios casos, debido al aislamiento, atraviesan una situación sumamente lamentable”, señaló.

NA