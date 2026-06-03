La fruta cítrica que ayuda a fortalecer los pulmones y prevenir infecciones respiratorias

Las enfermedades respiratorias aumentan cada invierno y, junto con la contaminación ambiental y el humo, afectan especialmente a los pulmones. En ese contexto, especialistas en salud destacan que algunos alimentos pueden convertirse en aliados naturales para fortalecer el sistema inmunológico y reducir el daño celular. Entre ellos, la naranja aparece como una de las frutas más beneficiosas por su alto contenido de vitamina C y compuestos antioxidantes.

Diversas investigaciones científicas vincularon el consumo frecuente de frutas cítricas con una mejor función pulmonar y una menor inflamación en las vías respiratorias. Además, sus nutrientes ayudan al organismo a enfrentar infecciones como resfriados, gripe y otras afecciones respiratorias comunes durante los meses más fríos.

Cómo actúa la vitamina C en los pulmones

La naranja contiene una gran cantidad de vitamina C, un nutriente esencial para combatir el estrés oxidativo provocado por la exposición al humo, los contaminantes y otras partículas presentes en el ambiente. Estos factores generan radicales libres que dañan las células pulmonares y favorecen procesos inflamatorios.

Estudios realizados por investigadores de la Universidad de Nottingham señalaron que la vitamina C ayuda a neutralizar esos radicales libres y puede colaborar en la reducción de la inflamación respiratoria. También indicaron que una alimentación rica en antioxidantes podría beneficiar a personas con enfermedades crónicas como asma o EPOC.

A su vez, publicaciones del European Respiratory Journal relacionaron el consumo habitual de frutas cítricas con un menor riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares obstructivas en adultos mayores.

Refuerzo natural para las defensas

Una sola naranja puede aportar gran parte de la vitamina C recomendada diariamente. Este nutriente favorece la producción y el funcionamiento de los glóbulos blancos, encargados de combatir virus y bacterias.

Investigaciones de la Universidad de Helsinki indicaron que las personas que consumen vitamina C de manera regular suelen atravesar cuadros respiratorios más leves y con menor duración de síntomas.

Los especialistas recomiendan priorizar la fruta entera antes que el jugo industrializado, ya que conserva mejor la fibra y otros compuestos beneficiosos.

Otros beneficios para el organismo

Además de sus efectos sobre el sistema respiratorio, la naranja aporta flavonoides como la hesperidina, vinculados a la salud cardiovascular. Algunos estudios asociaron su consumo con una reducción del riesgo de accidentes cerebrovasculares y mejoras en los niveles de colesterol.

El potasio presente en esta fruta también ayuda a equilibrar la presión arterial y a contrarrestar el exceso de sodio en la dieta diaria.

En paralelo, sus antioxidantes favorecen la producción de colágeno y contribuyen al cuidado de la piel, ayudando a reducir el impacto del envejecimiento celular y de la exposición solar.

Cuántas naranjas se recomienda consumir

La cantidad ideal depende de las características de cada persona y de su estado de salud. En líneas generales, especialistas sugieren consumir entre una y dos naranjas por día dentro de una alimentación equilibrada.

Para quienes tienen enfermedades renales, el consumo debe ser moderado y supervisado por un profesional debido al contenido de potasio. En cambio, las personas sin restricciones médicas pueden incorporarlas diariamente, preferentemente frescas y enteras.

También pueden combinarse con otras frutas cítricas, como mandarinas o pomelos, para potenciar el aporte de antioxidantes y vitaminas.