Se anticipa inestabilidad y tormentas fuertes en Sáenz Peña con lluvias intensas entre el jueves 7 y viernes 8 de mayo de 2026, con probables ráfagas y actividad eléctrica. El tiempo caluroso actual (máxima 31°C) cambiará abruptamente hacia el fin de semana, con un marcado descenso de temperatura que traerá mínimas de 6°C a 8°C para el domingo.
Detalles del Clima y Alertas:
- Jueves 7 de mayo: Probabilidad alta de lluvias (100%), con acumulados significativos.
- Viernes 8 – Domingo 10: Ingreso de frente frío, notable descenso térmico, mínimas de un solo dígito.
- Recomendaciones: Monitorear las actualizaciones oficiales del SMN ante posibles alertas amarillas o naranjas por tormentas.