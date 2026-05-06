Se anticipa inestabilidad y tormentas fuertes en Sáenz Peña con lluvias intensas entre el jueves 7 y viernes 8 de mayo de 2026, con probables ráfagas y actividad eléctrica . El tiempo caluroso actual (máxima 31°C) cambiará abruptamente hacia el fin de semana, con un marcado descenso de temperatura que traerá mínimas de 6°C a 8°C para el domingo.

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