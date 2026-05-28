Sáenz Peña: detuvieron al presunto autor del robo a un kiosco céntrico

Personal de la Comisaría Primera de Sáenz Peña logró esclarecer un supuesto robo ocurrido en un kiosco ubicado sobre calle 11, entre calles 16 y 18, en pleno centro de la ciudad termal.

El procedimiento se llevó adelante este martes alrededor de las 16 horas, con la participación de efectivos policiales de distintas unidades que realizaron recorridas preventivas por sectores del micro y macrocentro.

La investigación avanzó tras el análisis de las imágenes captadas por cámaras de seguridad, donde los uniformados lograron identificar las características físicas y de vestimenta del presunto autor del hecho.

Durante el operativo, los agentes observaron a un hombre caminando por calle 11 en sentido ascendente. Al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga, aunque fue alcanzado y demorado a pocos metros.

Posteriormente, los efectivos constataron que las prendas de vestir que llevaba coincidían con las registradas en las filmaciones del kiosco afectado.

El detenido, de 28 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía N° 4, a cargo del doctor Gustavo Valero, en el marco de una causa por “Supuesto Robo”.