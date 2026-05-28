Caso Axel González: La policía del chaco redobla los rastrillajes con un masivo despliegue técnico y humano

En un esfuerzo continuo y coordinado por esclarecer el hecho, el Gobierno provincial y la Policía del Chaco ratificaron la continuidad de los masivos operativos de rastrillaje para dar con el paradero de Axel González, el joven de 21 años visto por última vez el pasado sábado 16 de mayo en la localidad de Fontana.

A pesar de la complejidad del terreno, la jefatura de la fuerza provincial confirmó que los trabajos en territorio se reanudan a primera hora de cada jornada sin interrumpir las líneas de investigación.

Despliegue de elite y tecnología de vanguardia

Para optimizar los resultados en áreas de difícil acceso, la Policía del Chaco dispuso un operativo multisectorial pocas veces visto, que involucra a más de 200 efectivos y supervisión directa de la plana mayor, encabezada por el jefe de Policía, Comisario General Fernando Javier Romero.

Las tareas de inspección de basurales, campos y zonas rurales entre Fontana y Puerto Tirol incluyen la participación activa de:

El Departamento de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas y el área de Trata de Personas.

La División Canes, con perros adiestrados específicamente para el rastreo de personas.

La Patrulla Fluvial y el cuerpo de Bomberos, abocados a la inspección de los brazos del Riacho Arazá.

Equipos técnicos de Inteligencia Criminal e Investigaciones Complejas.

Vehículos Aéreos No Tripulados (Drones VANT) para el mapeo técnico desde el aire, sumado al apoyo en infantería en línea de 40 cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública.

«La prioridad absoluta es encontrar a Axel. No se descarta ninguna hipótesis y la Policía va a continuar aportando todos los medios necesarios, tanto humanos como tecnológicos, para dar respuestas a su familia», destacaron desde el Ministerio de Seguridad de la provincia.

Avances claves en la causa judicial y administrativa

Las últimas novedades en el expediente penal trajeron giros importantes. El fiscal de Derechos Humanos, Luciano Santos, dispuso su inhibición en la causa luego de que las pesquisas preliminares arrojaran que no existen elementos objetivos que vinculen a la fuerza policial con la desaparición del joven. De este modo, la investigación pasó a manos de la titular de la Fiscalía N° 14, la Dra. Julieta Arolfo.

Asimismo, desde el Órgano de Control Institucional (OCI) informaron que el análisis del geoposicionamiento de los patrulleros, los libros de guardia de la Comisaría Segunda de Fontana y las cámaras de seguridad ratificaron la transparencia del accionar de los efectivos. No obstante, para garantizar una total claridad en el proceso, la cúpula policial dispuso de manera preventiva el traslado de la guardia interviniente.

Hasta el momento, la causa judicial mantiene a siete civiles detenidos pertenecientes al entorno cercano del joven —incluye a su exnovia, su exsuegro y su excuñado por presuntas amenazas—. Por otra parte, otros cuatro sujetos civiles fueron imputados por encubrimiento, acusados de haber creado perfiles falsos en redes sociales con el único fin de desviar la investigación original y entorpecer el accionar policial.

La Policía del Chaco solicita a toda la comunidad que cualquier información que pueda ser de utilidad para la localización de Axel González sea comunicada de inmediato a la línea de emergencias 911, a la Comisaría más cercana, o al Departamento de Búsqueda de Personas.