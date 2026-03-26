Sáenz Peña : Demoran a un conocido delincuente e incautan moto robada

En el marco del operativo de patrullaje motorizado nocturno denominado «Lince», efectivos del Grupo C.O.M. lograron recuperar una motocicleta de alta cilindrada que tenía pedido de secuestro por robo y demorar a un hombre de 29 años vinculado a la sustracción de motovehículos.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 23 del miércoles en la calle 5, entre 38 y 40, del Barrio Tiro Federal. Allí, los agentes interceptaron a un sujeto que circulaba en una motocicleta de 250 c.c., color negro y blanco, la cual presentaba notables faltantes en su estructura, como carenados laterales y faro trasero, además de carecer de chapa patente.

Tras la demora del conductor y el secuestro preventivo del rodado por infracción al Código de Faltas, el personal policial profundizó las investigaciones. Al consultar el registro del RNPA, se confirmó que el motor y el cuadro de la unidad correspondían a una motocicleta marca Corven que figuraba como robada.

Posteriores averiguaciones permitieron determinar que el vehículo había sido sustraído el pasado 21 de enero, hecho por el cual existe una denuncia radicada en la Comisaría Segunda de la ciudad.

El demorado, un hombre con antecedentes por delitos de esta índole, fue trasladado a la División Medicina Legal y posteriormente entregado a la Comisaría Cuarta para los fines legales correspondientes, quedando el rodado a resguardo para ser restituido a su legítimo dueño.