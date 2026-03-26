Quedó detenido el dueño del predio de Mariano Acosta donde explotaron las garrafas

El depósito de garrafas que explotó en Mariano Acosta causando seis heridos, entre ellos un menor de 18 años que se encuentra grave con lesiones craneales, no contaba con habilitación.

Ante esta lesiva anomalía, la Policía Bonaerense procedió a la detención de Oscar Adrián Benítez, dueño del predio donde funcionaba la distribuidora clandestina, quien será indagado este jueves.

El hombre admitió que acopiaba garrafas de distintas marcas para distribución pero sin contar con la habilitación correspondiente.

El foco del grave incendio se desató alrededor de las 6 en un depósito donde se almacenaban garrafas de gas licuado, ubicado sobre la avenida Constituyentes al 1400.

El estruendo de las detonaciones generó estupor y escenas de temor en todo el vecindario. Los estallidos fueron visibles a varios kilómetros de distancia, y una densa columna de humo se elevó de inmediato sobre el lugar. Pasadas las 8 de la mañana, continuaban escuchándose explosiones, lo que daba cuenta de la peligrosidad del incendio.

Según la investigación, el fuego se habría originado por la falla eléctrica de una pava y se propagó rápidamente, provocando pánico en el barrio por las explosiones y la cantidad de elementos que salieron volando.

Desregulación

Cabe recordar que el 3 de julio de 2025, mediante el Decreto 446/2025, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, oficializó una reforma integral del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), eliminando controles clave del sector para «fomentar la competencia y la participación privada».

Entre los puntos principales de esta desregulación se destaca la eliminación de permisos previos. Ya no se requiere autorización estatal para operar como fraccionador, distribuidor o comercializador, solo basta con cumplir los estándares de seguridad y presentar la documentación correspondiente.

La medida buscaba eliminar trabas burocráticas y fomentar la competencia para mejorar el abastecimiento de garrafas en todo el país, eliminando los topes de precios para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta minorista.