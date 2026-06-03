Resistencia: Durante un patrullaje preventivo demoraron a una mujer con cocaína y marihuana

La intervención fue realizado en el barrio Mariano Moreno. Se secuestraron dosis de cocaína y cannabis, quedando la involucrada a disposición de la Fiscalía Antidrogas.

Hoy, en horas de la madrugada, personal de la División Patrulla Preventiva demoró a una mujer de 34 años, en el barrio Mariano Moreno por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

El procedimiento tuvo lugar mientras los efectivos realizaban recorridas de prevención y observaron a una persona en actitud sospechosa. Al efectuar un control e inspección de sus pertenencias, hallaron varias dosis de una sustancia blanquecina y envoltorios que contenían una sustancia vegetal.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de personal especializado de la División Microtráfico, cuyos agentes realizaron las pruebas de campo, arrojando como resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 3,6 gramos, y cannabis sativa, con un peso de 9 gramos.

Tras informar sobre la intervención a la Fiscalía Antidrogas N° 1 a cargo de la Dra. Natalia Lovey Pessano, dispuso el secuestro de las sustancias, la notificación de la aprehensión de la mujer y su identificación en la causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Finalmente, la demorada fue trasladada para examen médico y posteriormente alojada en la comisaria quinta por razones de jurisdicción, donde quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones.