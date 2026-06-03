Caminera secuestró un camión buscado por la Policía de La Rioja y una moto robada el año pasado

Este lunes, peritos del Departamento Policial de Inspección Vehicular de Policía Caminera incautaron un camión Mercedes Benz y una motocicleta. Ambos presentaban pedidos de secuestro.

El rodado de mayor porte fue llevado por un joven de 20 años para hacer la verificación física.

Tras ser inspeccionado notaron que las numeraciones estaban bien, pero al consultar con la base de datos de la DNRPA supieron que tenía pedido de secuestro.

Era buscada por la Policía de La Rioja, por supuesta estafa, con intervención del Juzgado N°2.

MOTOCICLETA RECUPERADA

Del mismo modo, poco más tarde, debieron secuestraron una Honda Biz, blanca, debido a que, tras ser consultada en el padrón unificado, descubrieron que era buscada por supuesto hurto del 2025.

En ambos casos intervino la fiscalía de turno, quien ordenó que las personas que llevaron los rodados sean notificadas de su situación legal.