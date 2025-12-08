¿Cuánto llovió en cada localidad?

Un informe emitido este lunes 8 de diciembre detalla las precipitaciones registradas en todo el territorio chaqueño hasta las 7:00 am. Los mayores acumulados se dieron en el centro-sur provincial y en el centro del Chaco, con localidades que superaron los 40 y 50 milímetros.

Las localidades donde más llovió fueron en primer lugar Presidencia Roque Sáenz Peña con 53 mm. Fue el registro más alto del día. Según el informe, la visibilidad fue normal y los caminos permanecieron transitables, pese al volumen de agua acumulado.

Seguidamente se ubicó Basail con 50 mm, la localidad del corredor sur marcó un importante acumulado, con caminos intransitables debido al temporal.

En tercer lugar, quedó la localidad de Miraflores con 48 mm. En la zona de El Impenetrable, Miraflores registró casi 50 mm, también con caminos intransitables, lo que dificultó la circulación rural.

Otra de las lluvias fuertes se presentó en esta localidad del sudoeste, donde el agua caída complicó la movilidad y mantuvo los caminos en condiciones intransitables. Makallé – 34 mm / La Tigra – 32 mm / Puerto Tirol – 31 mm

Estas zonas del área metropolitana y centro chaqueño mostraron acumulados superiores a los 30 mm, acompañados en muchos casos por caminos intransitables.

OTROS REGISTROS RELEVANTES

Charadai – 30 mm

Coronel Du Graty – 30 mm

Samuhú – 25 mm

Chorotis – 30 mm

Villa Berthet – 30 mm

La Sabana – 28 mm

Pampa del Infierno – 26 mm

Clotilde – 25 mm

EN LA ZONA METROPOLITANA, LAS LLUVIAS FUERON MÁS MODERADAS:

Resistencia – 16 mm

Barranqueras – 3 mm

Puerto Vilelas – 19 mm

Colonia Benítez – 5 mm

Varias zonas rurales no registraron precipitaciones: Ciervo Petiso, Pampa Almirón, Colonia Elisa, Capitán Solari, Pampa del Indio, Selva Río de Oro, entre otras.

Mientras que en La Vicuña, Quitilipi, General Vedia, Avia Terai y La Escondida, el informe señala que no pudieron recabar datos de pluviómetro.