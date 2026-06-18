Chaco invertirá más de $3.685 millones en insumos nutricionales para pacientes pediátricos y adultos

El Gobierno del Chaco destinará más de $3.685 millones para garantizar la provisión de insumos nutricionales especializados destinados a pacientes pediátricos y adultos que se atienden en hospitales públicos de Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña y Juan José Castelli.

La medida fue autorizada por el gobernador Leandro Zdero mediante el llamado a Licitación Pública para la compra de productos nutracéuticos, principalmente fórmulas enterales, que son utilizadas en tratamientos de pacientes internados y ambulatorios que requieren soporte alimentario específico.

La inversión prevista asciende a $3.685.557.752,36 y permitirá asegurar el abastecimiento de estos insumos durante un período estimado de cuatro meses , fortaleciendo la atención nutricional en centros de referencia del sistema sanitario provincial.

Los productos serán distribuidos en los hospitales «Dr. Julio C. Perrando» y Pediátrico «Dr. Avelino Castelán», de Resistencia; el Hospital «4 de Junio Dr. Ramón Carrillo», de Presidencia Roque Sáenz Peña; y el Hospital del Bicentenario «General Juan Martín de Güemes», de Juan José Castelli.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que esta inversión forma parte de las políticas orientadas a garantizar el acceso oportuno a tratamientos nutricionales especializados, fundamentales para la recuperación y la calidad de vida de pacientes con requerimientos alimentarios específicos.

Asimismo, se dispuso la conformación de una Comisión de Preadjudicación, integrada por representantes de la Subsecretaría de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud y otras áreas competentes, que tendrán a su cargo la evaluación de las ofertas presentadas en el proceso licitatorio.