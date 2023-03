Preocupación sobre la creciente inseguridad de parte de vecinos y Padres en Ruta

Sáenz Peña – Antonio Núñez miembro del foro de seguridad y de la asociación de Padres en Ruta, se refiere a la preocupación creciente de la inseguridad: “Como todos los fines de semana participamos en los distintos controles junto a Policía Caminera, COM motorizado, Nocturnidad Municipal, Tránsito Municipal y 911.”

“Policía Caminera labró 9 actas de alcoholemia positiva en distintos puntos de la ciudad. Luego se realizó el operativo anti-wileros, recordemos que fue una iniciativa de Padres en Ruta, donde allí se secuestró un total de 4 motocicletas no estando en condiciones de circular. Respecto a la seguridad, en la Plaza San Martin, hubo jóvenes detenidos por causar una riña con cuchillos contra otro grupo de jóvenes provenientes de distintos barrios. Si esto sigue asi, la gente no querrá concurrir a la Plaza. El COM pude intervenir para demorarlos un par de horas. Se actuará con firmeza. Esto es el avance de la inseguridad. He felicitado al rector de la UNCAUS quien tuvo la valentía de decir que el 70% de los que terminan el secundario no están en condiciones de entender un texto simple. Todo tiene que ver con todo.”

“Respecto a la toma del aeroclub, en el cual se tuvieron que defender de los ocupas, ya que habrían tomado algunas partes de la cancha. Hubo heridos, algo lamentable. El sentido común del común de la gente, no coincide con el de los funcionarios. Hoy Escuche en la radio que no había patrulleros circulando porque estaban todos en la Feri-Chaco, lo que demuestra claramente que está faltando personal policial, además, de fiscalías y de un centro de detención. Eso se podría hacer tranquilamente en la esquina de Policía Primera, pero bueno, evidentemente los funcionarios piensan en otras cosas como prioridad.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram