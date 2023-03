Se recibió el primer periodista no vidente de Corrientes: “No hay nada más gratificante que hacer lo que me gusta y poder generar un cambio”

“Desde el secundario ya tenía vocación por el periodismo. Fue difícil el comienzo por los contratiempos que implican esta discapacidad y las dificultades de la educación para estudiar. Pero gracias al apoyo de los docentes y compañeros pude finalizar”, dijo aún emocionado el flamante profesional, tras aprobar el examen final de la materia Audiovisual II.

Nicolás está trabajando en un proyecto junto a la docente de la materia Informática II para poder generar archivos PDF accesibles que puedan convertirse en audiolibros. “Fue toda una revolución, porque la dificultad de la gran mayoría de las carreras es que no son accesibles. Gracias a este tipo de herramientas podemos tener el material”, comentó.

“Ingresé en el año 2014. El camino no fue fácil, hubo años antes de empezar mi proyecto, en los que pensaba abandonar la carrera, pero ahí está el esfuerzo que cada uno le pone y saber que con apoyo se puede, aunque no es fácil”, contó sobre su experiencia. “La realidad es que tenemos que esforzarnos un poco más que los demás”, considera Nicolás que sin embargo no bajó los brazos: “El año pasado habré tenido una sola falta o dos, pero siempre estoy al pie del cañón”, aseguró orgulloso.

El flamante egresado también se refirió al apoyo de sus compañeros y docentes. “Sin ningún tipo de obligación, la profesora de Informática estuvo dispuesta ayudar, como también otros profesores. Mis compañeros también me ayudaron mucho. Elegí esta profesión porque tengo esta idea romántica de ser el nexo con la sociedad”, reflexionó.

