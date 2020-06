La ciudad santafesina de Villa Ocampo fue aislada y volvió a la fase 1 del aislamiento social, preventivo y obligatorio por decisión del gobierno de Santa Fe, luego de confirmarse el diagnóstico positivo de coronavirus en un comerciante que viajó a Resistencia.

En en esa localidad del departamento General Obligado quedó cerrado desde el sábado el ingreso y egreso de personas y retomó la cuarentena estricta.

El caso positivo de coronavirus fue informado el sábado y se trata de un comerciante de 49 años, quien por razones de trabajo suele viajar a Resistencia, Chaco.

Se encuentra internado en el hospital de la ciudad de Reconquista, donde fue ingresado el jueves proveniente de Villa Ocampo y de acuerdo al último parte médico se encuentra “estable”, sin necesidad de asistencia respiratoria mecánica pero se lo considera paciente de riesgo debido a un cuadro crónico de hipertensión.

