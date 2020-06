Suspendieron el cobro de tarifas de peaje para médicos, enfermeros y fuerzas de seguridad

Vialidad Nacional informa que a través de la Resolución 321/2020 se estableció la suspensión del cobro de las tarifas de peaje para médicos y enfermeros que se dirijan o regresen de su jornada laboral y para las fuerzas de seguridad de cualquier jurisdicción que deba efectuar algún control sobre jurisdicción nacional.

La medida fue tomada en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

El organismo trabajó en línea con las medidas dispuestas por el gobierno nacional, a fin de establecer el marco normativo que permita, en este contexto, poder exceptuar del pago de peaje al personal médico y de las fuerzas de seguridad.

El personal alcanzado por esta medida deberá tramitar su permiso mediante la página web de las empresas concesionarias / contratista correspondiente.

