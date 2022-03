En un multitudinario aniversario de Colonia Benítez, Capitanich inauguró obra energética, entregó equipamientos y beneficios

Durante los festejos por el 134° cumpleaños de la localidad, el gobernador habilitó la nueva estación transformadora y entregó camionetas a Secheep. Además, otorgó aportes no reintegrables para paliar la crisis hídrica; elementos para bomberos y entidades deportivas; y equipos de refrigeración. Emotiva jornada popular con gran acompañamiento de vecinas y vecinos.

on un gran acompañamiento popular, en el marco de las celebraciones por el 134° aniversario de Colonia Benítez, el gobernador Jorge Capitanich y el intendente Sergio Phipps, inauguraron una estación transformadora que permitirá duplicar la potencia energética en el municipio y zonas aledañas. Además, entregó Aporte No Reintegrable (ANR) destinados a paliar la emergencia hídrica en el sector productivo; camionetas para el sector operativo de Secheep; equipamientos y materiales al flamante cuerpo de bomberos de la localidad; pelotas, indumentarias y elementos a entidades deportivas locales; y equipos de refrigeración a familias del lugar.

“La historia necesita tener la memoria colectiva de una comunidad, y por eso es importante conmemorar cada aniversario y destacar lo que eso significa en términos de identidad para los habitantes, en este caso, de Colonia Benítez, nada más ni nada menos que la Capital botánica de la Provincia del Chaco”, afirmó el jefe del Ejecutivo provincial, quien aclaró que la fecha de fundación se celebra todos los 11 de marzo, pero que por cuestiones de agenda los festejos se realizaron una semana después.

Aumento de la potencia energética en un 150%

En la primera actividad de la noche, el gobernador habilitó la obra de la estación transformadora N° 27 de Secheep. “Con una inversión de casi 50 millones de pesos y financiada por la empresa energética provincial, el proyecto abarca la instalación de un transformador de 5 MVA que permite aumentar en un 150% potencia energética instalada en Colonia Benítez, beneficiando a casi 2.600 familias de la localidad y otras de zonas aledañas (como Tres Horquetas, El Tropezón y colonias rurales)”, destacó el gobernador, acompañado del presidente y del vocal de Secheep, Gastón Blanquet y Saúl Medero, respectivamente, y decenas de operarios y personal de la empresa energética provincial; y varias familias.

La construcción del centro de distribución “permitirá independizar la alimentación de la línea de 13,2 Kv del Centro de Distribución de Margarita Belén y reducir el índice de fallas evitando atravesar zonas rurales de largas longitud”, explicó el presidente de Secheep, Gastón Blanquet.

El funcionario explicó que “desde Secheep se tiene una meta presupuestaria superior a los 2.400 millones de pesos para distintas obras durante 2022, como así también para un plan de mantenimiento exhaustivo de las instalaciones. Recordemos que hemos soportado un verano muy fuerte, en el cual todos nuestros equipos han sido sometidos a una exigencia extrema, lo que hace necesario un esquema de trabajo en ese sentido”, finalizó.

Camionetas para Secheep y múltiples aportes para la localidad

Durante el acto realizado en la plazoleta central de Colonia Benítez, se hizo entrega de seis camionetas 4×4 a Secheep, de las cuales tres de cabina simple serán destinadas a las sedes de Colonia Elisa, Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña, y otras tres de doble cabina a San Bernardo, Las Garcitas y Charata. Tuvieron una inversión de casi 30 millones de pesos, y se trata de la primera entrega de un total de 30 vehículos a renovar para este año en la empresa de servicio eléctrico.

Durante la jornada, el gobernador también entregó a la Municipalidad local una copia de la Resolución N° 503 del Ministerio de Producción, Industria y Empleo, en la cual se establece Aportes No Reintegrable por 800.000 pesos que serán destinados a la contratación de servicios de perforación de agua para productores ganaderos de zonas cercanas, con el fin de paliar los efectos de la emergencia hídrica que se está atravesando.

Otras actividades que se realizaron en el marco del aniversario fueron la entrega de elementos para el Cuartel de Bomberos por parte del Ministerio de Gobierno y Trabajo; materiales deportivos e indumentarias para el club Central Benítez, de parte de Lotería Chaqueña; y electrodomésticos para distintas familias, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible.

También durante la jornada, se entregaron reconocimientos a personalidades destacadas de la localidad. “Cada vez que otorgamos elementos para que nuestros ciudadanos trabajen dignamente, nosotros lo celebramos como un hecho de acción efectivo para la comunidad”, celebró Capitanich.

“Con el Gobierno provincial estamos transformando Colonia Benítez”

Por su parte, el intendente de Colonia Benítez, Sergio Phipps, agradeció al gobernador por los trabajos realizados y afirmó que “juntos estamos transformando Colonia Benítez como nunca se hizo en la historia, y con ello, la vida de todos nuestros habitantes”, señaló.

Respecto a la obra energética inaugurada señaló: “Esta obra, que nos independiza de la estación de Margarita Belén, como también la larga lista de proyectos que incluyen viviendas, pavimento urbano, salud, entre otros, son sueños que estamos cumpliendo como localidad”, finalizó.

Participaron del acto el ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo; la ministra de Desarrollo Social, María Pía Chiachio Cavana; el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Aldo Lineras; la secretaria de Municipios, Beatriz Bogado; el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Osvaldo Pérez Cuevas; el presidente de Lotería Chaqueña, Gabriel Lemos; el presidente de Sameep, Gustavo D’Alessandro; la diputados provinciales Rodrigo Ocampo, Mariela Quirós, Claudia Panzardi y Juan Carlos Ayala; el intendente de Margarita Belén, Javier Martínez; y los referentes de Fundación Chaco Solidario, Hernán Knezovich y Carla Prette.

