Confundieron un bebé muerto con residuos patológicos y lo quemaron

Una pareja de Concordia, Entre Ríos, sufrió la pérdida de su hijo y también de su cuerpo, que fue a parar al horno pirolítico, como residuo patológico.

Una joven de Concordia, Entre Ríos, no solo sufrió la triste situación de perder un embarazo, sino que también, por un error administrativo que aún se investiga, las autoridades desecharon el feto nonato como residuo patológico.

El hecho tuvo lugar en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde Carolina, la joven embarazada, había sido derivada a partir de una complicación. Una vez que se encontró con los profesionales, le confirmaron que el bebé había fallecido y que se le debía practicar una intervención quirúrgica para extraerlo.

“Me realizaron la cesárea y me sacaron mi bebé sin vida ya. Como papás decidimos conocerlo. Lo vimos y lo hicimos vestir, incluso. Y luego lo llevaron a la morgue, donde lo iban a conservar hasta el día que yo me lo traiga para darle su sepultura”, explicó la mamá.

A su vez, la mujer recordó que le hicieron entrega del bebé por 15 minutos y luego se lo llevaron a la morgue, para posteriormente entrega del certificado de defunción.

“La ginecóloga me da el alta para poder venirme, la casa de sepelio va a retirar el cuerpo de mi hijo a la morgue y se encuentra con que no estaba. Nadie nos daba respuestas, todos se tiraban la pelota de un lado a otro”, relató Carolina.

Fue así que el padre logró reunirse con las autoridades del lugar y el propio personal del hospital llegó a la conclusión de que, por “error”, el cuerpo del bebé fue depositado en una bolsa de color rojo, el tipo de recipiente que se usa para residuos patológicos, los cuales son entregados a una empresa privada que los incinera en un horno pirolítico.

“Como papás, estábamos desesperados buscando a nuestro hijo. La única respuesta que nos dieron es que se fue como residuo patológico y lo habían incinerado”, se lamentó la mamá.

Gonzalo, el marido de Carolina, explicó que “no caía” cuando le dijeron que había desaparecido”. Él informó que buscó en la morgue, en el hospital, con el abogado, y que también está registrado el ingreso, pero no el horario de salida.

“Para cuando averiguamos y ya había ido a parar al horno, pero no nos explicaron, era un bebé bien formado, no sabían decirte por qué razón lo habían puesto ahí”, agregó el papá sobre el insólito error.

Además, Carolina, conoce los protocolos para estas situaciones, ya que es enfermera, y por ello sostiene que “estamos en un error, pero como papás podemos pensar cualquier cosa”. Como nos explican que se fue como desecho, queremos ver quiénes son los responsables”, agregó.

