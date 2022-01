EL DOLAR BLUE SIN FRENO: Hoy jueves llegó a los $223

Este jueves 27 de enero, el dólar blue volvió a superar su récord y continúa con una fuerte tendencia alcista, ya que desde el cierre de ayer subió $2 y hoy llegó a operar a $223, una cifra inédita que lleva a la brecha cambiaria con el mayorista por encima del 112%.

De esta manera, el paralelo acumula un incremento de $15,50, desde el mínimo mensual que marcó el pasado lunes 3 de enero cuando cotizó a $206.

Por su parte, el dólar ahorro o solidario aumenta 43 centavos a $182,18, al considerar el 65% de impuestos. A su vez, el valor minorista de la divisa en el Banco Nación -sin impuestos- asciende 25 centavos a $109,75.

Pago al FMI: Argentina aún no definió qué hará

La suba del dólar blue se da en un complejo contexto de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, ya que este viernes la Argentina debe enfrentar el primer vencimiento del año por U$S 731 millones. Tres días más tarde, se sumarán otros U$S 368 millones. En las últimas 48 horas, el Gobierno nacional no dio ninguna señal respecto a si cubrirá o no el vencimiento.

