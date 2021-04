Comienza hoy el calendario de pagos de Anses

Este lunes comienza el calendario de pagos de Anses correspondiente a abril, con los primeros cobros a titulares de las Pensiones No Contributivas que no deberán obtener un turno previo y cobrarán según la terminación de DNI. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH), jubilaciones y pensiones comenzarán a recibir su haber a partir de la próxima semana.

El organismo dirigido por Fernanda Raverta, ya sin un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), dispuso un aumento de 8,07% para todas sus prestaciones a partir de marzo, de acuerdo a la nueva ley de movilidad jubilatoria, por lo que en abril se cobrará el mismo monto que el mes pasado. Algunas prestaciones recibirán un bono extra.

En el caso de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las beneficiarias podrán comenzar a cobrar según su terminación de documento a partir del viernes de esta semana.

Además, sigue abierta la convocatoria para las Becas Progresar, el programa estímulo para que estudiantes de todos los niveles de formación continúen y finalicen sus estudios. La inscripción estará abierta hasta el 30 de abril.

Por último, Anses continúa con los cobros de las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas, de marzo vigentes hasta el 9 de abril para todas las terminaciones de documento.

