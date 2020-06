Comerciantes de Resistencias preocupados por la situación

El presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Martín Giménez, manifestó el malestar y preocupación del sector empresario local por las últimas medidas adoptadas por el Gobierno provincial, que incluyen el cierre de comercios en vísperas del Día del Padre, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Además, exigió que se clausuren los sectores de los rubros no permitidos en grandes cadenas de hipermercados, para vitar una mayor desigualdad comercial.

