Capitanich presentó el plan de adultos mayores que garantiza asistencia integral durante la cuarentena

La asistencia incluye la provisión de alimentos y medicamentos, además de acompañamiento y contención psicológica e integral. Está destinada a mayores de 60 años en estado de vulnerabilidad durante la emergencia sanitaria. Se recibirán pedidos puntuales a través de la línea 108, destinada a la atención y contención de adultos y adultas mayores.

El gobernador Jorge Capitanich presentó, vía streaming, el Plan de Adultos Mayores que garantizará asistencia gerontológica integral a personas de más de 60 años en situación de vulnerabilidad. La medida se da en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus.

“Es momento de tener una perspectiva de solidaridad y de afecto. Cuidar a los adultos mayores, ir en su ayuda y colaboración. Acá estamos, queremos servirlos, y estamos para eso”, expresó Capitanich.

Acompañado por la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, y la ministra de Desarrollo Social, María Pía Chiacchio Cavana, el mandatario recordó que en la provincia hay más de 140 mil personas mayores de 60 años. “Frente a la pandemia observamos que nuestros adultos mayores son el grupo más vulnerable. Tenemos que protegerlos, sobre todo a quienes tienen patologías de base, y eso se hace garantizando la cuarentena”, aseguró.

“Los estamos protegiendo desde el primer día que tuvimos conocimiento de la presencia del virus en nuestra provincia”, señaló el mandatario y detalló que PAMI cubre a un total de 97.546 afiliados mayores de 60 años y el Insssep a otros 50.210. Además hay unos 120 centros de jubilados, sumados a las 26 residencias de adultos mayores distribuidas en 23 localidades que albergan a 650 personas, junto a unos 50 clubes de adultos mayores y consejos de ancianos indígenas.

La asistencia está dirigida a personas adultas mayores que se encuentren en estado de vulnerabilidad durante la emergencia sanitaria. El plan se implementará mediante la recepción de demandas puntuales a través de la línea 108, destinada a la atención y contención de adultos y adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo.

“Vamos a ir edificio por edificio, para verificar si hay personas viviendo solas y ver qué les hace falta. Si necesitan alimentos o medicamentos, para evitar que se desplacen de sus domicilios. Vamos a hacer un acompañamiento también mediante asistencia psicológica e integral, para que se incorporen a distintos programas que mejoren su salud”, detalló Capitanich.

Una vez recibido el pedido a través de la línea 108, el gobierno provincial gestionará la asistencia necesaria en la provisión de alimentos, medicamentos, vacunas, y gestión de trámites, con el objetivo de fortalecer las medidas de distanciamiento físico y aislamiento, preventivo y obligatorio. Previamente, se establecerá “un sistema riguroso de evaluación de sus condiciones de vida para que puedan transcurrir esta cuarentena del mejor modo posible”, aseguró el mandatario.

“Tenemos que tener la capacidad de garantizar los recursos para que puedan cumplir con la cuarentena y que no sea un suplicio, sino un espacio para la reflexión, para la lectura, para compartir conectividad con sus seres queridos de otras formas, cumpliendo todas las normas de bioseguridad e higiene”, señaló Capitanich.

”La vocación de servicio es mayor que el miedo”

La ministra de Desarrollo Social destacó que “el objetivo poder brindar una asistencia directa a la población adulta y lograr una red de contención a través de la línea 108 y mediante la red ya existente en la provincia para poder apoyar a la población que se encuentra en aislamiento”, señaló y agregó que “la vocación de servicio es mayor que el temor que genera esta pandemia para poder estar al lado de quienes más lo necesitan”.

Pía Chiacchio Cavana detalló que los equipos del ministerio trabajarán junto a los de PAMI, Anses e Inseep para generar una georreferenciación que permita una organización más eficiente de la asistencia. Queremos que los adultos mayores reciban un acompañamiento directo por parte del estado, no solamente en términos asistenciales sino mediante la gestión de trámites para que la población adulta se encuentre segura en casa”.

La subsecretaría de Personas Adultas Mayores articulará la asistencia con cada municipio, con el sistema de salud pública, las organizaciones de la sociedad civil, la red de voluntarios sociales y la mesa interreligiosa.

Además, se creará un Comité Interdisciplinario de Emergencia para la Asistencia de Personas Adultas, conformado por equipos técnicos e interdisciplinarios del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública, Municipios, organizaciones de la sociedad civil, mesa interreligiosa y red de voluntarios sociales.

Simultáneamente, se realizará el seguimiento y fomentará la intervención con familiares y amigos, propiciando acciones que tiendan a preservar la permanencia de este grupo etario en su domicilio.

Asistencia integral garantizada

Recibirán asistencia alimentaria específica las personas adultas mayores que no cuentan con ingresos suficientes, quienes recibirán alimentos mediante la articulación territorial con los gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y/o comunidades religiosas que se encuentren en su comunidad.

Además, se asesorará y gestionarán trámites administrativos ante la obra social u organismo público o privado que así lo requiera. Paralelamente, mediante la Red de Contención del Ministerio de Desarrollo Social, se brindará apoyo y contención emocional a través de un contacto telefónico y virtual, con videollamadas y seguimiento permanente. La gestión de medicamentos, se realizará a través de obra social y/o salud pública y/o Fundación Chaco Solidario.

El plan promueve la participación de adultas y adultos mayores, a través de Chaco TV y Radio Oficial de la Provincia, en actividades terapéuticas no medicamentosas, destinadas a la gimnasia, danza, juegos y alfabetización virtual, huerta, ornamentación, dibujo, pintura, manualidades y estética, destinado a la población adulta mayor.

