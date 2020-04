Con personal reducido la Dirección de Bosques realiza controles y emite guías

La Dirección de Bosques está trabajando con personal reducido para dar atención al sector forestal.

En el marco de las medidas adoptadas en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde la Dirección de Bosques de la Provincia recordaron que se ha habilitado la emisión de guías para la producción de productos primarios, rollos, rollizos, postes.

Carrocino explicó que en este marco se habilitó la producción primaria y lo que se hace desde la Dirección de Bosques es controlar, “lo hacemos con los recursos que tenemos, porque tenemos poca gente, estamos emitiendo guías y solo algunos inspectores están trabajando, recorriendo por la zona de El Impenetrable”.

Agregó demás que otros controles “se realizan también a través de las imágenes satelitales desde la casa están trabajando los inspectores, y un grupo muy reducido está recorriendo la zona de El Impenetrable, Picada Olmos, Pompeya, donde siempre hay más cuestiones vinculadas a la ilegalidad forestal”.

En cuanto a los desmontes dijo Carrocino que “se siguen controlando través de imágenes satelitales y además está la gente Fiscalización y Control por si surge alguna cuestión de indicios de que alguna topadora está trabajando, se lleva a cabo el procedimiento necesario para evitar ese desmonte”.

Recordó además que esta nueva etapa de cuarentena se está trabajando únicamente con producción primaria, rollos, rollizos, poste, leña y carbón y el tanino, esa es la producción que está permitido hacer. Después está el decreto nacional que habilitó el trabajo de aserraderos y carpinterías, pero hasta ahora desde la Dirección de Bosques no se habilitó la emisión de guías en los aserraderos.

Emisión de guías

Al referirse a la emisión de guias, explico el Director de Bosques que “hay algunos productores que están trabajando con sistema on line, que son pocos y se atiende en la oficina tres horas por día de 8 a 11 con personal reducido, solo va el personal que se dedica a la emisión de guías, cumpliendo los protocolos de seguridad y prevención”.

En cuanto al movimiento en el sector tras la habilitación de guías, dijo Carrocino que la primer semana no hubo tanto movimiento, recién esta semana comenzó a haber más movimiento, pero ,iy poco, porque hay que tener en cuenta que por ejemplo en el tema del carbón están cerrados los mercados internacionales, hay muy poca demanda todavía, la taninera de Puerto Tirol recién desde el lunes comenzó a funcionar, por ahora hay poco, y los aserraderos no se movió porque no está habilitada la emisión de guías.

