CACEROLAZO EN SÁENZ PEÑA: La comunidad reclama los altos importes en facturas de luz y agua y la mala calidad

Sáenz Peña – Mario Ferreyra vecino de la localidad, invita para autoconvocar a cacerolazo en plaza San Martín el día de hoy en reclamo de los actos importes en las facturaciones de servicio de agua y luz: “Es lamentable la situación en la que hoy se encuentra el vecino de Sáenz Peña ante estos aumentos salvajes de facturas, sobre todo en el costo de la empresa eléctrica Sechepp y en la calidad de provisión de agua, como la baja presión y cortes constantes por parte de la empresa Sameep.”

“Los vecinos cansados de que sus reclamos no sean escuchados, ya que en dos oportunidades fuimos atendidos por responsables de las oficinas de sechepp y sameep, no han colmado las expectativas ni cubrieron las demandas que los vecinos presentaron, por ello para hoy esta previsto un cacerolazo de que se nos meta la mano en el bolsillo para estos aumentos salvajes.”

“Hoy lunes 27 de marzo a partir de las 19hs nos concentraremos en Plaza San Martín para hacer sonar nuestro grito de descontento, nuestra bronca para que nuestro gobernante escuche la demanda del sector porque realmente mucha bronca contenida.”

“Debemos hablar que no es sólo Sáenz Peña quien se está levantando sino también localidades que anuncian idénticas movilizaciones y concentraciones, como en Resistencia, Barranqueras, Puerto Tirol, entre otras. Buscamos alzar nuestra voz ya que parecen ser sordos nuestros gobernantes.”

“Todos los ciudadanos de la provincia del Chaco estamos preocupados y vemos que los Gobernantes no se ponen a la altura de las circunstancias. Hay mucha bronca, mucha impotencia, no sabemos como terminará esto, pero desde nuestra parte siempre nos manejaremos con respeto y dentro del marco de las leyes y en paz, la bronca del vecino no podemos contener.”

“Los vecinos realmente quieren ir a todos los actos que el Gobernador realice para hacer escuchar esta lucha. No brindaron respuestas ante los reclamos presentados en las oficinas. Hay aumentos que superan el 150% de aumento.”

“Debemos llevar facturas de luz desde septiembre que fue el último incremento, donde se ven los altos importes, además facturas de agua y fotocopia de dni, en plaza San Martín para realizar el amparo colectivo.”

