La Municipalidad a través de la Oficina de Defensa del Consumidor, continúa con los operativos de control de los precios máximos establecidos a nivel nacional y en particular para la provincia del Chaco, a fin de que cumplan con lo establecido en la lista de 1747 productos de 54 rubros distintos, en supermercados, minimercados, mayoristas, kioscos y almacenes.

En tal sentido y tal lo dispuesto por la Resolución 102/20 del Gobierno Nacional, que rige desde el 28 de marzo, dicha dependencia se controla que los comercios cumplan con la norma que estable la retracción de precios al 6 de marzo y que los mismos exhiban una declaración jurada, en un lugar visible del comercios, donde el cliente puede constatar los precios.

Además, a través del Decreto 351 el Gobierno Nacional faculta al Municipio para imputar y clausurar los comercios que no cumplan con la normativa vigente. Actualmente se controlan los comercios de todos los barrios de la ciudad, principalmente aquellos que fueron denunciados por los vecinos.

En los últimos días se controlan los supermercados céntricos, los mercaditos barriales, kioscos y almacenes en toda la ciudad.

Cabe recordar que la Oficina de Defensa del Consumidor puso a disposición el número de WhatsApp 3644-636804 donde los vecinos pueden realizar denuncias sobre el incumplimiento de precios, para ello pueden consultar en la página https://preciosmaximos.argentina.gob.ar/#/provincia/Chaco

Y allí verificar si está pagando el precio adecuado.

