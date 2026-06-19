Robaron un iPhone 15, lo rastrearon y terminó recuperado por la Policía.

El teléfono había sido arrebatado a un adolescente en la vía pública. La Policía logró localizar el dispositivo mediante herramientas tecnológicas y recuperarlo en el barrio Guiraldes.

Ayer a la tarde, Efectivos de la Comisaría Quinta de Resistencia lograron recuperar un teléfono celular iPhone 15 que había sido sustraído a un adolescente de 15 años en inmediaciones de las avenidas Chaco y Piacentini.

El hecho fue denunciado por el padre del menor, quien manifestó que un sujeto se acercó a su hijo y le arrebató el dispositivo para luego darse a la fuga corriendo.

Tras tomar conocimiento del caso, el personal policial utilizó herramientas tecnológicas para establecer su ubicación en la zona del barrio Guiraldes.

Al arribar al lugar señalado, los agentes observaron a dos hombres que, al notar la presencia policial, arrojaron un objeto y escaparon por los pasillos del barrio, perdiéndose de vista. Al verificar el elemento abandonado, constataron que se trataba del teléfono celular denunciado como sustraído.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3, a cargo de la Dra. Rosana Soto, el dispositivo fue restituido a su propietario, mientras continúan las tareas para identificar y localizar a los autores del hecho.