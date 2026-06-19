INCAUTARON MÁS DE 3,6 KILOS DE MARIHUANA OCULTOS EN UNA ENCOMIENDA

El hallazgo se produjo durante un control vehicular sobre Ruta Nacional Nº 16. La droga fue detectada por un can antinarcóticos y estaba acondicionada en una caja simulando contener productos alimenticios.

Personal de la División Microtráfico Interior secuestró 3,614 kilogramos de cogollos de marihuana durante un operativo de control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional Nº 16, a la altura del kilómetro 135, en jurisdicción de Machagai.

El procedimiento se concretó cuando los agentes detuvieron la marcha de una camioneta utilitaria Renault Kangoo que transportaba encomiendas desde Resistencia hacia Machagai. Durante la inspección, el can policial “Duke”, marcó positivamente una caja de cartón cerrada y encintada, identificada con datos incompletos de remitente y destinatario.

Por disposición de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña y del Juzgado Federal interviniente, se procedió a la apertura de la encomienda, constatándose la existencia de cuatro paquetes que contenían cogollos de marihuana, con un peso total de 3,614 kilogramos.

Finalmente, la medida preventiva fue levantada y la Fiscalía Federal dispuso continuar con las tareas investigativas tendientes a identificar a los involucrados en el transporte de estupefacientes.