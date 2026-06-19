INCAUTARON MÁS DE 3,6 KILOS DE MARIHUANA OCULTOS EN UNA ENCOMIENDA

El procedimiento se concretó cuando los agentes detuvieron la marcha de una camioneta utilitaria Renault Kangoo que transportaba encomiendas desde Resistencia hacia Machagai. Durante la inspección, el can policial “Duke”, marcó positivamente una caja de cartón cerrada y encintada, identificada con datos incompletos de remitente y destinatario.
Por disposición de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña y del Juzgado Federal interviniente, se procedió a la apertura de la encomienda, constatándose la existencia de cuatro paquetes que contenían cogollos de marihuana, con un peso total de 3,614 kilogramos.
Finalmente, la medida preventiva fue levantada y la Fiscalía Federal dispuso continuar con las tareas investigativas tendientes a identificar a los involucrados en el transporte de estupefacientes.