Histórico: asignan nombres a 12 calles de un barrio de Sáenz Peña

En una emotiva ceremonia realizada en las instalaciones del Centro Cultural Club Social, la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña presentó oficialmente el Plan Maestro de Señalización Urbana, basado en el monumental archivo histórico recopilado por Alicia Gaña, dando un paso trascendental en la recuperación y preservación de la identidad local.

A través de la Ordenanza N° 9.419, el Concejo Municipal aprobó la imposición de nombres a 12 calles del barrio Eulogio Cáceres, un sector de la ciudad que hasta el momento se identificaba únicamente mediante numeración.

El barrio comprende el cuadrante delimitado por la calle 1° de Marzo (12) y las vías del Ferrocarril a Castelli, y entre la calle Gendarmería Nacional Teniente General Scherer (51) y la calle 61. Desde ahora, esos espacios urbanos dejarán de ser anónimos para transformarse en lugares de memoria colectiva.

Acto de nombramiento de calles en Sáenz Peña.

El acto contó con una importante concurrencia de vecinos, familiares de los homenajeados y representantes de distintas instituciones de la comunidad, quienes compartieron un encuentro cargado de emoción y recuerdos. La proyección de fotografías antiguas, pasaportes de inmigrantes, medallas, documentos y planos históricos, permitió revivir las historias de quienes contribuyeron al crecimiento y desarrollo de Sáenz Peña.

Durante la presentación, Alicia Gaña realizó un recorrido por el proceso de investigación que dio origen a este proyecto, una tarea iniciada hace más de 26 años con exposiciones fotográficas y la recopilación de documentos aportados por numerosas familias saenzpeñenses.

Ese trabajo se plasmó posteriormente en publicaciones como «Pequeña Historia Ilustrada de la Gran Familia Saenzpeñense» y diversas acciones culturales desarrolladas en instituciones educativas, consolidándose finalmente en el Plan Maestro, presentado ante el Concejo Municipal en marzo de 2025.

La Ordenanza N.º 9.419 establece las siguientes denominaciones:

Calle 10, entre 51 y 61: Saturnina Marrodán de Rodríguez.

Calle 8, entre 51 y 61: Jaime Graells.

Calle 6, entre 51 y 61: Aurelio del Pozo.

Calle 4: Rodríguez Arrufana.

Calle 2: Jorge Saliba.

Calle 0: María Castillo de Muñoz.

Calle 4: Roberto Bachmann.

En cuanto a las calles impares:

Calle 53, entre 1.º de Marzo (12) y 10, y entre 8 y 2: Hermanos Riera.

Calle 55, entre 1.º de Marzo (12) y 10, y entre 8 y 2: Emilio Pablo Acosta.

Calle 57, entre 1.º de Marzo (12) y 0: Américo Girau.

Calle 59: Ignacio Pujol.

Calle 61, entre 1.º de Marzo (12) y las vías a Castelli: Clara Ruspil de Dobón

La iniciativa busca reconocer a hombres y mujeres que, desde distintos ámbitos, construyeron la historia de la ciudad: agricultores, obreros, comerciantes, empresarios, industriales, docentes, profesionales de la salud, madres de familia y vecinos comprometidos con el progreso de la comunidad.

La aprobación de la Ordenanza N° 9.419 representa el primer paso de un proyecto más amplio que permitirá continuar recuperando la memoria urbana de Presidencia Roque Sáenz Peña, fortaleciendo el sentido de pertenencia y poniendo en valor a quienes hicieron grande a la ciudad.