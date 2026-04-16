Golpe al narcotráfico: persecución, intento de fuga y un cargamento de cocaína valuado en $22 millones

Dos personas fueron detenidas en la madrugada de este jueves en Charata, tras un operativo cerrojo que permitió interceptar un vehículo en el barrio San Martín que transportaba más de un kilo de cocaína. El procedimiento incluyó persecución, intento de fuga y el secuestro de droga, dinero y otros elementos vinculados a la causa.

El operativo fue realizado por personal de la División Operaciones Drogas Interior, que actuó a partir de información previa sobre el posible ingreso de estupefacientes a la ciudad. Con esos datos, los agentes montaron un control en puntos estratégicos para interceptar el vehículo sospechado.

Al detectar la presencia policial, los ocupantes del auto intentaron evadir el control, pero perdieron el control del vehículo debido a las condiciones climáticas y terminaron en una cuneta. Tras el impacto, el conductor descendió e intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y reducido a unos 300 metros.

En el lugar, los efectivos incautaron un paquete con 1.033 gramos de cocaína, además de tres teléfonos celulares, $5.486.850 en efectivo, dos cuchillos y un Volkswagen Vento.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la sustancia secuestrada equivale a entre 10.000 y 11.000 dosis, con un valor aproximado de $22 millones en el mercado ilegal. La investigación continúa para determinar posibles conexiones y el destino de la droga.