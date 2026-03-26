FIFA inhibió a Estudiantes por una deuda con Inter Miami vinculada al pase de Facundo Farías

Estudiantes de La Plata fue inhibido por la FIFA y quedó impedido de registrar refuerzos mientras no resuelva una deuda con Inter Miami relacionada con la transferencia de Facundo Farías.

La medida ya aparece formalizada en el sistema internacional del organismo y, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, abarca tres mercados de pases.

Farías había llegado al club platense a fines de enero de 2025 en una transferencia definitiva desde la franquicia de la MLS, una operación que fue anunciada oficialmente por Inter Miami. Sobre el valor del pase, la cifra que más se repite en la cobertura periodística es US$ 4,5 millones por el 70% de la ficha, aunque las publicaciones sobre la inhibición remarcan que no se difundieron oficialmente ni el monto exacto reclamado ni el detalle puntual del incumplimiento.

De acuerdo con la explicación institucional de la FIFA sobre su plataforma de “registration ban”, los clubes incluidos en esa nómina no pueden inscribir futbolistas ni a nivel nacional ni internacional durante la vigencia de la sanción. La restricción, además, puede ser levantada una vez cumplida la sanción o cuando la administración del organismo considere regularizada la situación.

En ese contexto, la inhibición representa un problema para la planificación deportiva de Estudiantes de cara al próximo mercado. En el club, de momento, no hubo una comunicación pública con precisiones sobre la deuda, mientras que versiones periodísticas señalan que la dirigencia ya trabaja para destrabar el conflicto antes de la próxima ventana de incorporaciones.

La llegada de Farías al “Pincha”, además, había sido vinculada por medios deportivos a una negociación en la que tuvo injerencia el empresario Foster Gillett.

NA