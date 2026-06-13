Estados Unidos fue mucho más y goleó a Paraguay en el Mundial 2026

El seleccionado anfitrión mostró venció 4-1 al equipo dirigido por Gustavo Alfaro en el arranque del Grupo D. Folarin Balogun marcó por duplicado y Giovanni Reyna selló la victoria con un golazo.

Estados Unidos tuvo un estreno ideal en el Mundial 2026 y, con una actuación dominante, derrotó por 4 a 1 a Paraguay en el Estadio Los Ángeles , por la primera fecha del Grupo D.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino fue ampliamente superior, especialmente durante el primer tiempo, y dejó sin respuestas a la Albirroja de Gustavo Alfaro, que volvió a disputar una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, ya que no participaba desde Sudáfrica 2010.