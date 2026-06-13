Estados Unidos fue mucho más y goleó a Paraguay en el Mundial 2026

El seleccionado anfitrión mostró venció 4-1 al equipo dirigido por Gustavo Alfaro en el arranque del Grupo D. Folarin Balogun marcó por duplicado y Giovanni Reyna selló la victoria con un golazo.
Estados Unidos tuvo un estreno ideal en el Mundial 2026 y, con una actuación dominante, derrotó por 4 a 1 a Paraguay en el Estadio Los Ángeles , por la primera fecha del Grupo D.
El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino fue ampliamente superior, especialmente durante el primer tiempo, y dejó sin respuestas a la Albirroja de Gustavo Alfaro, que volvió a disputar una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, ya que no participaba desde Sudáfrica 2010.
El encuentro comenzó con un Paraguay agresivo y decidido a presionar alto, con Tony Sanabria como principal referencia ofensiva. Sin embargo, la intensidad inicial se diluyó rápidamente y el equipo local empezó a imponer condiciones de la mano de Christian Pulisic.
Apenas a los siete minutos, el mediocampista Weston McKennie envió un centro al área y Damián Bobadilla, en su intento por despejar, terminó empujando el balón contra su propio arco para establecer el 1-0.
Con la ventaja, Estados Unidos monopolizó la posesión y desplegó un juego dinámico y preciso. Aunque Folarin Balogun vio cómo le anulaban un gol por posición adelantada, el delantero tuvo revancha y a los 30 minutos amplió la ventaja tras una nueva asistencia generada por el sector izquierdo.
La superioridad norteamericana continuó y antes del descanso Balogun volvió a aparecer para marcar un verdadero golazo y decretar el 3-0 parcial.
Paraguay reaccionó, pero no alcanzó
En la segunda mitad, el equipo de Pochettino disminuyó la intensidad, en parte por la salida de Pulisic y otros titulares. Esa situación permitió una leve reacción paraguaya, con Julio Enciso como principal generador de juego.
El descuento llegó gracias a Mauricio Magalhaes, quien aprovechó una desatención defensiva y definió cruzado para poner el 3-1.