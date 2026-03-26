Avanzan las mejoras en el Parque Industrial con instalación de cámaras y mantenimiento integral

El Municipio continúa trabajando en la puesta en valor del Parque Industrial, con acciones orientadas a mejorar la seguridad, el ordenamiento y las condiciones generales del predio.

Desde el día sábado se encuentran instaladas y en funcionamiento nuevas cámaras de seguridad en el ingreso al Parque Industrial. Una de ellas realiza lectura de patentes (LPR), mientras que la otra apunta a la oficina de la Guardia del Parque, fortaleciendo el control y monitoreo del acceso.

En ese marco, también se avanza con la señalización correspondiente de la columna y del sistema de cámaras, con el objetivo de optimizar la visibilidad y reforzar las medidas preventivas en el sector.

Por otra parte, se encuentran avanzadas las obras y gestiones para conectar los paneles solares al sistema eléctrico, lo que permitirá mejorar la eficiencia energética del predio.

Entre los trabajos realizados, también se llevó adelante la apertura del canal en el lado este del parque, permitiendo que exista un único ingreso y egreso al predio, mejorando la organización del tránsito interno y el control de accesos.

Además, se ejecutaron tareas de pintura interior y exterior en las oficinas del parque, contribuyendo al mantenimiento y mejora de las instalaciones.

Estas acciones forman parte del plan de mejoras integrales que se viene desarrollando para optimizar la infraestructura y fortalecer la seguridad del Parque Industrial.