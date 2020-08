Una concejala organizó una olla popular: tenía coronavirus y toda una localidad quedó en cuarentena

EN LAS ÚLTIMAS HORAS SE CONFIRMARON 12 CASOS POSITIVOS DE COVID-19 Y HAY MÁS 300 PERSONAS AISLADAS.

El hecho ocurrió en Pedro Luro, partido bonaerense de Villarino, luego de que una concejala organizara una olla solidaria el fin de semana. Dos días después se confirmó que tenía coronavirus por lo que preventivamente se puso a todo la localidad en cuarentena.

En el marco de las actividades que se realizaron en todo el país por el femicidio de la joven militante Micaela García, el fin de semana distintas organizaciones sociales realizaron una olla popular en el pueblo de Pedro Luro en el que participó la edil del Frente de Todos, Susana Velasquez.

El martes Velasquez a través de sus redes sociales confirmó que tenía coronavirus: “Quiero comunicar que el resultado del hisopado que me hicieron en el día de ayer (Lunes) por Covid 19 ha sido positivo. Lamento tener que dar esta noticia sobre todo por la preocupación que puede causar esto en quienes estuvieron conmigo en estos últimos días”.

“Les informo que en mis actividades siempre tuve las precauciones necesarias para cuidarme y cuidar de los demás y todxs quienes fueron contactos. Tenemos que reforzar los cuidados, mantener el distanciamiento, ser responsables y solidarios”, se encargó de aclarar la funcionaria municipal.

Ante eso las autoridades municipales de Villarino decidieron que toda la localidad de Pedro Luro volviera a la fase 1 del aislamiento social, ya que de acuerdo a los que dieron fuentes municipales: “Es imposible hacer el seguimiento epidemiológico entre todas las personas que fueron a una olla popular”.

Al volver a regir una cuarentena estricta se suspendieron todas las actividades económicas exceptuando farmacias, venta de comida elaborada mediante sistema de reparto a domicilio o take away, supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas y leña, reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad y actividades exceptuadas por el DNU N°641/2020.

Además, solo se podrá ingresar a la localidad por el acceso principal, el resto de las entradas permanecerán cerradas, y se estableció la reorganización del personal municipal con guardias mínimas, para garantizar los servicios de recolección de residuos, salud, sepelios, obra pública, defensa civil y protección ciudadana, según informó Infocielo.

Pedro Luro es una localidad que se ubica en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, a unos 100 kilómetros de Bahía Blanca. Allí residen unas 25 mil personas y, actualmente, hay 12 casos activos de coronavirus y más de 300 personas en aislamiento preventivo.

