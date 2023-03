Se liberó al último de los ex funcionarios del kirchnerismo preso por corrupción

El Tribunal Oral Federal 7 decidió liberar a Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte del kirchnerismo que estaba detenido con prisión preventiva por ser uno de los imputados en el Caso Cuadernos. El ex funcionario estaba detenido por otras causas desde abril de 2016 y tiene varias condenas por corrupción en su prontuario. Condenados por corrupción hay varios ex funcionarios kirchneristas, el único detenido es Jaime. Pero lo estará solo por unos días más.

Los jueces Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori determinaron que la prisión preventiva de Jaime debe cesar el próximo 18 de marzo luego de que se renovara en varias ocasiones. Los jueces aseguraron, en una resolución a la que accedió Infobae, que el estado de salud de Jaime cambió la situación respecto de su detención.

El juez Méndez Signori hizo referencia a informes médicos sumados a expediente y estableció que: “Corroborándose de las circunstancias expuestas, la existencia de un delicado cuadro de salud por parte de Jaime que amerita la morigeración de las medidas de cautela, ya que resulta claro que, más allá de las patologías crónicas que padece el nombrado, con el transcurso del tiempo se ha venido presentando una situación de deterioro de su salud y estado clínico general”. Jaime está detenido en la cárcel de Ezeiza que depende del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Según se desprende de la resolución el 13 de marzo pasado, el SPF había enviado un informe en el que señaló que Jaime presentaba hipertensión arterial esencial, que es ex tabaquista, padece de hipotiroidismo subclínico, hiperglucemias, un nódulo benigno en el pulmón, un carcinoma basocelular lobulado y una depresión reactiva. Además, detallaron las características de dichos padecimientos y los tratamientos correspondientes.

Al voto de Méndez Signori se sumó el de Castelli. En tanto el juez Canero, señalo que “surge ostensiblemente acreditado el agravamiento del estado de salud de Jaime” pero que el ex funcionario debía seguir detenido con prisión domiciliaria. La decisión de no prorrogar la prisión preventiva fue votada por los tres jueces, pero uno de ellos votó por la prisión domiciliaria. La mayoría determinó que Jaime en breve puede andar por la calle.

A partir del 18 de marzo, cuando se haga efectiva la libertad de Jaime, los jueces impusieron las siguientes condiciones:

a. La promesa del imputado de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación;

b. La obligación de notificar a esta sede cualquier cambio de domicilio, como así también toda circunstancia en virtud de la cual deba ausentarse del mismo por más de 48 horas o más de 70 km;

c. La prohibición de salir del país sin autorización previa;

d. La entrega del pasaporte que tuviere en su poder a través de la defensa –en caso de contar con dicho documento- e interdicción de expedir nuevos a su nombre;

e. La colocación de un dispositivo de monitoreo de GPS –Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica”

La fiscal del Caso Cuadernos, Fabiana León, había dictaminado de acuerdo a lo que decía la defensa de Jaime sobre el estado de salud del ex funcionario: ”No pueden ser desatendidos elementales razones humanitarias que inspiran el instituto y que, en aras de salvaguardar el inalienable derecho a la vida y la salud, habilitan la necesidad de ponderar -previo informes pertinentes- la concesión de una medida de morigeración; la que, con todo, siempre fue tenida en subsidiaria consideración por esta Fiscal General”. La fiscal había propuesto que Jaime continuara detenido con prisión preventiva. León aprovechó la ocasión de dictaminar sobre la prisión preventiva de Jaime para criticar al TOF 7 por las demoras para iniciar el juicio por el Caso Cuadernos.

