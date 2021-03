Sáenz Peña: ” El Frente Gremial Docente realizó un cacerolazo en Sáenz Peña”

Sáenz Peña – Adela Miño, Diego Báez, y Daniel Erlan integrantes del Frente Gremial Docente y muchos más en representación de los distintos gremios docentes, nos hablan sobra la marcha y cacerolazo realizado hoy junto a la sociedad de la localidad, para defender y hacer escuchar al Gobierno, sus derechos.

Tras la marcha docente realizada en la localidad, Daniel Erlan en contacto con Chaco Noticias nos expresa:

“Tenemos muchas expectativas. Creemos que la sociedad se ira uniendo cada vez mas a estas marchas que cada vez son mas visibles en toda la provincia. Queremos que se haga una convocatoria por parte del Gobierno para poder cambiar estas medidas de fuerzas que se estan llevando adelante. Tenemos muy buen acompañamiento. Cada vez somo mas los que se suman en esta movilización.”

Adela Miño de ATECh, agrega:

“Continuamos la lucha. Hoy realizamos esta concentración por medio del cacerolazo, para lograr ser escuchados que necesitamos y debemos tener un salario digno. No se cobra ni siquiera el 82% móvil. El ofrecimiento de $500 que no alcanza ni para un día de transporte, no sirve ni para los jubilados. Estamos esperando la nueva oferta, siempre recordando que nos den todo lo que adeudan del año pasado mas la Cláusula Gatillo. ”

Diego Báez de SITECH Centrochaqueño, nos dice:

“Los ciudadanos de Sáenz peña y todos los docentes ,nos reunimos para no bajar los docentes y realizar estas movilizaciones en toda la provincia. No quedamos ajeno a todo lo que pasa en otras localidades. En el transcurso de la semana anunciaremos el próximo encuentro para el día Jueves. Hasta el momento no hay novedad, pero hemos sido claros, de que no convoquen si no es para hablar del pago de la deuda, la Cláusula Gatillo y de una verdadera recomposición salarial que tenga que ver con el sueldo básico del docente. El paro continuará desde hoy hasta el día viernes y por supuesto se continuará semana tras semana hasta lograr lo que nos corresponde. Apuntamos que no faltamos el derecho a otros trabajadores y vemos muy notable la ayuda de la sociedad por que quién no ha tenido alguna vez algún maestro. Es un reclamo justo y legítimo de parte del sector docente.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir