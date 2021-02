Ricardo Mikula: “El sector político debería presionar menos al campo para que siga produciendo”

Sáenz Peña.- El presidente de la Cooperativa Sáenz Peña, Ricardo Mikula advirtió que el campo necesita aire para respirar y no tanta asfixias de los gobiernos.

Lo afirmó en su discurso de inauguración de nuevas oficinas de administración, contaduría y salón de reuniones del consejo de administración, que ahora funcionan en Avenida Juan Manuel de Rosas Nº 180 de Sáenz Peña, el acto se realizó el viernes 5 de febrero a las 21 horas.

“Si no tuvieramos el pie de los dirigentes políticos sobre el campo, presionando en forma permanente, no tendríamos que soportar tantos malas experiencias desde el sector productivo. Si el campo no produce no se mueve nada de la economía, imaginense ustedes lo que el campo podría producir, sino tenemos la presión de la dirigencia política, deberían ayudar más al sector de la producción” destacó Mikula.

