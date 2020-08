Procrear 2020: Esta semana presentan la nueva versión del plan para la construcción y compra de viviendas

Lo dijo la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, quien adelantó que habrá “nuevas modalidades” y una línea de hasta 50.000 pesos para que propietarios e inquilinos puedan mejorar sus viviendas. Se sumará también un programa de acceso al suelo.

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, adelantó que el martes Alberto Fernández presentará el “nuevo esquema del plan Procrear”. En entrevista con Radio Rivadavia, Bielsa dijo que el presidente “va a hacer la presentación del nuevo esquema del Plan Procrear” y destacó la “expectativa” que genera el Procrear, orientado a la entrega de créditos para construcción y compra viviendas.

“Es un buen sello, muy potente, y va a volver a ser muy potente en manos de un Estado que entiende que el mercado financiero no reemplaza el rol del Estado, pero que podemos trabajar en conjunto”, dijo la funcionaria. quien señaló que además de mantener las líneas históricas y de concretar entregas de viviendas de manera virtual en diferentes puntos del país el programa tendrá “nuevas modalidades”.

Bielsa resaltó que el programa cuenta desde ahora con una “línea de trabajo”, por la cual se provee “hasta 50 mil pesos para que propietarios o inquilinos puedan mejorar sus vivendas” y que a las “líneas históricas” se sumaron “incentivos a mediana escala, es decir desarrollos habitacionales que permitan construir edificios de viviendas multifamiliares, en conceptos urbanos de pequeñas o medianas ciudades”. Esto, subrayó, “significa que agregamos una escala intermedia entre la construcción individual y el desarrollo urbanístico”.

Según la ministra, “muchos sectores de la sociedad van a estar interesados en acceder a la vivienda con una fórmula pagable” y que posiblemente sea una “opción seductora” para quienes están a la espera de un crédito hipotecario. Además, destacó el “Plan Nacional de Suelo”, destinado a quienes “no pudieron acceder al Procrear porque no pudieron acceder al lote propio”, por lo cual el nuevo programa “viene a complementar” esa situación.

Días atrás la propia Bielsa había enfatizado la importancia de solucionar esa cuestión. “En muchos lugares es más caro el suelo que la casa. Muchos sectores no pudieron acceder al programa Procrear por esa restricción. Pasó en el Gran Rosario y muchas familias tuvieron que trasladarse a las localidades cercanas para adquirir un lote y esto hizo que subiera el valor del suelo”, señaló entonces la ministra.

El Procrear 2020 tendrá dos líneas. Por un lado, desarrollos urbanísticos, donde se brindará acceso a crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en uno de los desarrollos del programa. Y por otro lado, un plan de lotes con servicios para la construcción de viviendas mediante créditos. Si bien, se pueden ver en la páginan de internet del organismo, la inscripción aún no fue abierta.

En la Argentina, más de 3,5 millones de familias -alrededor de un tercio de la población- no tiene acceso a una vivienda adecuada. Este déficit habitacional es una tendencia que se mantienen en alza desde 2001, según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Voces de la Construcción

Al respecto, fuentes del sector de la construcción destacaron a hace días Infobae que no tuvieron participación en definición de las medidas. Y Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) calculó que un anunc.io “significa empezar a licitar de acá a ocho meses, por los trámites y los protocolos”.

En 2019, tras las PASO, dijo Martínez, el Gobierno de Macri paralizó la construcción de unas 25.000 viviendas sociales, situación que se arrastró desde entonces. El relanzamiento del plan Procrear había sido anunciado por los ministros de Economía Martín Guzmán y de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, el 17 de marzo pasado, cuando adelantaron que el programa contaría con dos líneas: la primera, con 100.000 créditos para construcción y remodelación de viviendas; y una línea nueva destinada a pequeñas refacciones y mantenimiento, con 200.000 créditos de hasta $30.000 cada uno. Pero no hubo más detalles y tampoco se dieron a conocer los requisitos para acceder.

Desde la cartera de Bielsa no respondieron a consultas de Infobae, pero lo que trascendió es que estará más orientado a la construcción de viviendas en desarrollos urbanísticos y no en préstamos para la compra de viviendas ya construidas, como sucedió en los años anteriores. Es decir, algo más parecido al programa original, lanzado a mediados de 2012.

El nuevo programa será lanzando con otras medidas de reactivación de la economía

La construcción es señalada por los analistas como uno de los sectores que serán clave en la recuperación económica pospandemia. “Uno de los actores que debería tener un rol preponderante en los próximos meses es la construcción. No afecta el equilibrio macro porque no demanda divisas y contribuye a la paz social porque aporta trabajo en los sectores más vulnerables”, explicaron desde la consultora Analytica.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir