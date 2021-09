¿Por qué no hay que dar en adopción gatos negros y blancos en septiembre y octubre?

Estos animales fueron sagrados en el Antiguo Egipto y durante la Edad Media estaba la creencia de que las brujas reencarnaban en forma felina, lo cual hizo que recayera sobre ellos la idea de que traían mala suerte.

Con el inicio de septiembre las alertas sobre adopción de gatos negros y blancos comienzan a inundar las redes sociales ya que la demanda crece durante este mes y en octubre, por lo tanto, las organizaciones de rescate y refugios para animales previenen y aconsejan extremar los cuidados de estas mascotas hasta noviembre inclusive.

Hay una creencia que asocia el color negro a cuestiones de la magia negra y las ciencias oscuras, los gatos no quedaron exceptuados a esta reputación. Sobre estos animales recayó la idea de relacionarlos a la brujería y se los acusa de traer mala suerte.

Los gatos eran considerados sagrados en el Antiguo Egipto porque estaban relacionados con la diosa Bastet. Además se los ha asociado con la brujería, la diosa griega Hecate y la nórdica Freya. Durante la Edad Media el gato ya era considerado como un símbolo diabólico y estaba estigmatizado.

Los pueblos celtas creían que los demonios tenían forma felina y durante la Edad Media se pensaba que las brujas reencarnaban en gatos. Desde ese entonces, viene la creencia de que cruzarse con un gato negro da mala suerte.

Desde mediados de septiembre y en especial en octubre, las adopciones de gatitos se ven restringidas. Tanto en los de color blanco como los negros, ya que estos animalitos son utilizados para celebrar rituales y son dados en sacrificio.

En países como Estados Unidos son sacrificados durante Halloween y en Brasil, en algunos casos, son utilizados en el rito Umbanda.

¿POR QUÉ NO HAY QUE DAR EN ADOPCIÓN A LOS GATOS NEGROS Y BLANCOS EN OCTUBRE?

Durante la temporada previa a la llegada de Hallowen o Día de Muertos se recomienda no dar en adopción a gatos que sean completamente blancos o negros, es decir, que no deben tener ninguna mancha. Los felinos de estos colores tienen una simbología especial para los rituales.

Esta situación también afecta a quienes desean darles un hogar y cariño a los gatitos, ya que su deseo de adoptar se ve restringido, y a los que ya son propietarios de uno de estos animalitos porque deben extremar los cuidados de sus mascotas.

¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES PARA QUE MI GATO NO ESCAPE DE CASA?

Una de las primeras importantes a tener en cuenta es la castración que previene que el animal escape de la casa, además de formar parte de las políticas de control de fauna urbana y sanitarias para la prevención de enfermedades zoonóticas.

