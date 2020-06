Policía del Chaco trabaja ante posibles casos de estafas por el ingreso familiar de emergencias

La Policía del Chaco, busca prevenir a la ciudadanía, de los distintos ardides que utilizan los estafadores.

En virtud a que se ha tomado razón sobre la información que brindo Anses ante posibles estafas; la Policía del Chaco a través de la División Cibercrimen dependiente del Departamento Investigaciones Complejas, advierte sobre los múltiples engaños.

¿Cómo funciona el engaño?

Los estafadores pueden reunir toda la información a través de mensajes virtuales o mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas, correos electrónicos, simulando ser un operario de Anses.

Las personas hoy en día, se sienten atraídas por la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y no ve el engaño. Es allí, cuando el estafador aprovecha la situación de sacar información al usuario.

Por eso desde la Policía del Chaco, re-transmite la advertencias que debe de tener la ciudadanía.

• Anses recomienda que se ingore cualquier llamada en que soliciten datos personales

• Todos los tramites, consultas pago de prestamos, subsidios, son GRATUITOS y NO! Necesitan de gestores.

• Anses no solicita telefónicamente ni por WhatsApp datos personales de cuentas bancarias, ni claves de ningún tipo, en ningún caso.

• No debe entregarse a terceras personas: Clave de la Seguridad Social, DNI original o fotocopia ni ningún tipo de datos.

• Las entidades bancarias no deben efectuar ningún tipo de descuento sobre la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

En este sentido y con el objetivo de evitar posibles estafas y fraudes, recuerda que podrás comunicarte, de la siguiente manera.

Denuncias en anses: Por teléfono:

• Por teléfono: Llamando al 130, de 7 a 20 horas.

• Por e-mail: Escribiendo a denuncias @anses.gob.ar

Denuncias en la Div. Cibercrimen:

• Por teléfono: Llamando al 3624644798 las 24 hs.

• Por e-mail: pol.div.delitecno@chaco.gov.ar

