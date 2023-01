Polémico posteo correntino: “Yo le cobraría la playa a los chaqueños”

Un insólito posteo se dio en la red social de Facebook dónde un usuario generó polémica al publicar que le cobraría a los chaqueños que cruzan a sus playas. En el anuncio, se hace referencia a instalar cercas y precios fijos para el ingreso. “4.000 chaqueños vienen por dia a las playas correntinas. Playas que pagamos con nuestros impuestos”, expresó.

Polémico posteo de una usuario correntino en su Facebook dónde señala que le “cobraría” entradas a los chaqueños ya que 4 mil personas llegan a las playas por el día.

La publicación dice:

“YO LES COBRARIA LA ENTRADA.

Se calcula que unos 4.000 chaqueños vienen por dia a las playas correntinas. Playas que pagamos con nuestros impuestos en cuanto a seguridad, luz, guardavidas etc etc etc.

YO COBRARIA ENTRADAS. pondría una cerca, simbolica y si tenes DNI con domicilio en Corrientes entras gratis. Si tenes DNI con domicilio en chaco le cobraria 50 pesos, lo cual es la mita dde un pasaje de colectivo, o sea casi nada.

50 x4000x30 dias son

SEIS MILLONES DE PESOS POR MES DE RECAUDACION

ESO ALCANZA PARA PAGAR 100 SUELDOS DE 60.000 PESOS PARA TRABAJADORES CORRENTINOS QUE MANTENGAN LAS PLAYAS.

Solo es un pensamiento, saludos PDB”.

Diario22.ar

