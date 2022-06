Perdió el candidato de Bielsa y no volverá al Athletic de Bilbao

Jon Uriarte derrotó a Iñaki Arechabaleta y el “Loco” no volverá al equipo vasco.

Los socios del Athletic Club de Bilbalo no eligieron al candidato a presidente que iba a llevar al argentino Marcelo Bielsa como director técnido. El empresario Jon Uriarte será el nuevo mandamás del club vasco y el entrenador elegido es Ernesto Valverde.

Los socios del Athletic -uno de los pocos clubes que no son sociedad anónima deportiva- eligieron a su nuevo presidente.

Más del 56% de la masa electoral acudió a las urnas. Representa casi diez puntos porcentuales más respecto de las elecciones anteriores, en 2018.

Los socios de elenco bilbaíno, finalmente. se inclinaron por el joven empresario Jon Uriarte, creador de la empresa Ticketbis, la cual luego vendió a Ebay en 180 millones de dólares.

Jon Uriarte, empresario de 44 años, es el nuevo presidente del Athletic de Bilbao.

El licenciado en dirección y administración de empresas se impuso en 23 de las 24 mesas electorales superando a los otros dos aspirantes: Iñaki Arechabaleta, el que iba a llevar a Bielsa, y Miguel Barkala.

Una decisión que echó por tierra el regreso del “Loco” al equipo de Los Leones, donde ya estuvo entre 2011 y 2013 para lograr una final en la Copa del Rey y otra en la Europa League, ambas perdidas.

