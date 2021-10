No respeto la perimetral para ir a agredir a la actual pareja de su ex

Un ciudadano se acerco a la casa de su ex cónyuge, con un arma blanca ataco a otro ciudadano al que lesiono en el glúteo y espalda.

Además de agredirlo, lo maniato e intento sacarlo de la casa para seguir con los ataques, pero la llegada de la policía impidió que siga.

Esta madrugada, agentes de la Comisaría Cote Lai, acudieron hasta calle 2 de abril al 44, en auxilio de un joven de 25 años, quien era agredido por la ex pareja de su novia.

Al llegar, vieron a un sujeto con un cuchillo en mano y con la otra tenia maniatado a un ciudadano, quien pedía ayuda.

De inmediato lograron reducir al agresor de 31 años e incautaron el arma blanca.

Una vez calmada la situación, procedieron al traslado del herido al Hospital Perrando, donde fue asistido por el médico de turno quien diagnostico “tec leve con herida cortante en glúteo y espalda, lado izquierdo”.

Por último, la mujer de 31 años radico la denuncia en contra de su ex pareja e informo que este incumplió con la restricción perimetral que tenia impuesta, dando inicio a las actuaciones por “Supuestas Lesiones con Arma y Desobediencia Judicial”.-

