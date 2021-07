Encuentro de Newcom en el Club Sokol de Sáenz Peña

Sáenz Peña – Mario Zaloqui, integrante del grupo de Newcom de la UEGP 169 y Héctor Wasinger representante legal de la institución nos hablan sobre el encuentro a realizarse este sábado 24 de julio en el ClubSokol.

Chaco Noticias entrevisto a Mario Zaloqui, quien nos cuenta:

“Se viene un encuentro bastante postergado por el marco de la pandemia, que por fin se puede concretar. Viene Castelli con categoría +50 y +60 para hacer un amistoso en el Club Sokol el sábado 24 a partir de las 9:30 horas. Ansiosos para ver el comportamiento hacia otro equipo. NEWCOM fue creado hace bastante tiempo en E.E.U.U. para los mayores adultos para evitar discriminaciones, lo que hace bien a nivel social y psíquico, lo que nos posibilita a nosotros a no tener limites de edad para recibirlos. El Newcom se inicia con los primeros pasos son sobre el Voley, tenemos en Chaco varios lugar que incluyeron esta disciplina, con seleccionados provinciales y nacionales, como Chaco Forever. Acá en la UEGP venimos a las prácticas : lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas, y en las medidas que podemos Sokol nos presta las instalaciones para que los sábados vayamos a las 15hs, apto para aquellos que no pueden concurrir días entres semanas. Me han “chusmeado” que incorporaremos en estos días seis deportistas interesados en la idea. Esperamos contar con ellos en esto que un gran logro para nosotros. Algunos dicen “yo vengo a divertirme” pero a la hora de enterarse de campeonatos nace de ellos el querer participar. Son bienvenidos a participar con nosotros o si buscan formar otros grupos inclusive podemos ayudarlos.”

“La verdad es una satisfacción tremenda para nosotros poder brindar el espacio para ver como se divierten, lo que significa a la salud y al aspecto social. Son personas de 60 años que se los ve saltando, andando, corriendo y que ayuda a mejorar la salud de muchos, como casos de sobrepesos que pudieron mejorar su estilo de vida. Esto da oportunidad a compartir entre todos y es lo que nos alegra. Queremos invitar a todos aquellos que quieran sumarse o conocer, lo pasamos muy bien y seguiremos acompañado por que somos testigos de los cambios buenos, los resultados a buenas maneras de encarar la vida, incluso estamos propiciando la formación de equipos en otras localidades, por que vemos como impacta el hecho de hacer deportes y de venir a divertirse al mismo tiempo.”, añade Héctor Wasinger.

