Moratoria: A pesar de la promulgación, aún no se puede iniciar el trámite de jubilación

La ley de moratoria se promulgó, pero Anses aún no recibe estos tipos de trámites, pese a que su titular, Fernanda Raverta, afirmó esta semana que los interesados ya podían presentar sus papeles.

Por la Dra. Laura Kalerguiz*

La nueva moratoria o “ley de regularización de aportes previsionales” ya fue publicada en el Boletín Oficial bajo el número 27.705. El mismo texto de la ley indica que la Anses, quien será el organismo de aplicación de la moratoria, tiene 90 días para reglamentarla para que entre en ejercicio, es decir, que implemente las normas por las cuales se podrán hacer uso de este beneficio previsional y jubilarse.

Si bien la ley se promulgó, Anses aún no recibe estos tipos de trámites, pese a que su titular, Fernanda Raverta, afirmó esta semana que los interesados ya podían presentar sus papeles.

La reglamentación se refiere en cuanto a la parte operativa de la moratoria. Esto es, por ejemplo, en moratorias anteriores, la Afip, mediante un sistema llamado SICAM, la persona deba inscribirse al plan y realizar una liquidación de deuda previsional para por adherirse.

Ahora, parece ser que la Anses está trabajando en un sistema propio, por el cual el plan ya no pasaría por la Afip, sino que lo haría directamente la Anses.

Otro de los puntos en los cuales se está trabajando son los parámetros a aplicar para el informe socio ambiental, necesario para aquellas personas que quieran acceder a la jubilación.

El informe socio ambiental no lo van a tener que aprobar aquellas personas que no tienen la edad y quieren inscribirse para que, cuando tengan la edad jubilatoria, alcancen los años de aportes. Este grupo será de mujeres de más de 50 años y hasta 59 y de hombres de más de 55 y hasta 64. En este caso, podrán “comprar” aportes hasta el 2012. Para el caso de los que se quieren jubilar, los aportes podrán comprarse hasta diciembre 2008.

También ya se conoce que aquéllos que quieran jubilarse por moratoria y tengan una pensión que supere un haber mínimo, no podrán inscribirse.

Con el correr de los días se van conociendo detalles de esta reglamentación que pronto entrará en vigencia y hará que 800.000 personas se jubilen este año.

* Laura Kalerguiz es periodista en Telefe Noticias y abogada previsionalista – Matrícula CPACF T 70 F 987

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram