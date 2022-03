Las provincias están habilitadas para definir el uso del barbijo en las aulas

Las provincias están habilitadas para definir si el uso del barbijo será optativo u obligatorio en las aulas, confirmaron fuentes oficiales este viernes, luego de una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), en la que participaron la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, y los titulares de las carteras sanitarias de las 24 jurisdicciones del país.

Hasta ahora, fueron tres las provincias que decidieron que, desde el próximo lunes 21 de marzo, los estudiantes de todos los niveles y modalidades escolares podrán decidir si utilizan o no el tapabocas dentro de las aulas. La primera en anunciarlo fue Mendoza, y la siguieron la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego.

Luego de conocerse la decisión de las tres provincias, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, confirmó este viernes que las 24 jurisdicciones tendrán libertad de acción en lo que refiere al barbijo y las aulas. En el Ministerio de Salud aseguraron que la “libertad de acción” para las provincias siempre existió de hecho, más allá de las recomendaciones del Cofesa.

“Desde ahora, cada jurisdicción educativa podrá tomar la decisión de utilizarlo o no, en línea con lo que decidan sus ministerios de salud”, dijo el ministro Perczyk en Twitter.

El 10 de febrero pasado, el presidente Alberto Fernández; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y el ministro Perczyk presentaron el Protocolo Aula Cuidada y Segura para el Manejo y Control de Covid-19 en establecimientos educativos en los niveles inicial, primario y secundario.

De acuerdo con ese protocolo, el barbijo debe ser usado por niñas, niños y adolescentes a partir del nivel primario y por personas adultas de todos los niveles. “Cuando no se puede usar barbijo, como en el momento de la comida o de la actividad física, se recomienda mantener una distancia de 1,5 metros”, indicaba.

