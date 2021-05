“La Universidad Nacional del Chaco Austral más presente que nunca : La pandemia nos compromete , no nos calla “

Nos toca vivir una época desafiante, plena de incertidumbres, angustias, pero también de creatividad, innovación y trabajo. La pandemia no ha detenido a la sociedad, sino que le ha transformado sus proyectos y su vida cotidiana. La universidad no ha estado exenta de este impacto. Cuando en marzo de 2020 se tomaron las primeras medidas de prevención de los contagios, todas y cada una de nuestras áreas e Instituto planificó inmediatamente la continuidad de su trabajo priorizando el dictado de las clases, para luego también retomar las tareas de investigación, vinculación y extensión, bajo la nueva realidad que impuso la pandemia. No faltó en esas prácticas el desarrollo de voluntariado en distintas áreas, principalmente en nuestro sistema de salud. En este marco surgieron nuevos proyectos e iniciativas involucrándonos en la prioridad de generar respuestas desde nuestras incumbencias a diversas dimensiones que la pandemia instaló. Múltiples acciones y articulaciones con las políticas públicas y el territorio se vienen sosteniendo a lo largo y a lo ancho del país.

Con los recursos que cada área y departamentos contaba, se desplegaron las iniciativas pedagógicas para adaptar el dictado de clases a la modalidad virtual: cursado de materias, parciales, finales, recuperatorios, montar inscripciones a materias en formato virtual, recepción de nuevos estudiantes, graduaciones, confección y entrega de diplomas, posgrados, validar equivalencias, presentar proyectos de investigación, capacitaciones a organizaciones sociales y a oficinas gubernamentales, clases de apoyo a estudiantes, intercambios estudiantiles y docentes virtuales, presentaciones de libros, mesas de debates, encuentros federales de universidades, concursos docentes, fortalecimiento internacional con España, Jornadas Iberoamericanas Virtuales y la participación en El 85° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con la presencia de decanas y decanos de más de 50 universidades.

Escuchamos algunas voces que sostienen que la universidad se detuvo. Nada más ajeno a la realidad. Acá estamos, trabajando, construyendo y defendiendo la universidad pública de los que pretenden desprestigiarla. Y esperando que la vacunación siga avanzando para que pronto se llenen las aulas de nuestra querida institución para continuar con lo que estamos haciendo, porque sin universidad no hay futuro.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir