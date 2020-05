La NASA podría haber encontrado un universo paralelo donde el tiempo corre hacia atrás

Investigadores de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) encontraron partículas que vienen de fuera de nuestro universo tras un experimento de detección de rayos cósmicos en la Antártida y creen que podría tratarse de un universo paralelo donde las leyes de la física serían totalmente contrarias a las que conocemos.

Los científicos utilizaron un globo gigante para transportar la Antena Transitoria Impulsiva Antártica (ANITA, por sus siglas en inglés) por encima de la Antártida, donde el aire helado y seco minimiza las distorsiones de ruido o de radio. Buscaban analizar las Ráfagas Rápidas de Radio (FRB), que son potentes pulsos de energía que duran unos pocos milisegundos.

Los neutrinos, con una masa cercana a cero pueden pasar completamente a través de la Tierra, pero los objetos de mayor energía son detenidos por la materia sólida de nuestro planeta, según contaron a la revista New Scientist.

